منة فضالي تكشف عمرها الحقيقي: «مش مرتبطة ونفسي ألبس دبلة»

قالت الفنانة منة فضالي إنها ليست مرتبطة حتى الآن، وترغب في الارتباط بشخص أكبر منها في العمر أو في نفس عمرها وليس أصغر منها: «نفسي ألبس دبلة، بس أحب آخد شخص أكبر مني في السن أو في سني، أصغر مني ده هيبقى صعب شوية، مش مهم أكبر مني بقد إيه، أنا كنت مخطوبة لحد أكبر مني بـ20 سنة، وكنت بحبه جدًا ومكنش فارق العمر مأثر عليا خالص، بس كان كويس جدًا وكان بيحبني جدًا وكنت بحبه جدًا وبحترمه جدًا».

وأضافت «فضالي»، خلال حوارها في برنامج «مع الفارس»، الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، على شاشة «الرشيد» العراقية، أن سبب انفصالها عن خطيبها هو رغبته في تخليها عن الفن، «قالي يا أنا يا التمثيل»، معلنة عن عمرها الحقيقي، قائلة «هتم الـ38 السنة دي».

وحول سؤالها عن الاغتصاب الزوجي، قالت: «أنا أول مرة أسمع المصطلح ده دلوقتي، بس أي علاقة بين الزوج والزوجة مينفعش تبقى على الملأ كده، وتبقى بابلك (عامة) لكل الناس»، موضحة في الوقت ذاته أنها لا تصنف نفسها كنجمة صف أول أو ثاني أو ثالث، حيث ظلت طويلًا نجمة صف أول، وعملت أيضًا كنجمة صف ثاني، وأيضًا صف ثالث.

وعن مشاركتها في مسلسل «نسل الأغراب»، ذكرت أن الفنانة مي عمر لم تأخذ دورا أكبر من حجمها، «دي هي بطلة العمل»، وعن دور مي عمر قالت: «للأسف الشديد مش بتفرج على حاجة أنا فيها، مي عاملة مسلسلات كتير حلوة جدا، طول ما أنا في المسلسل استحالة أتفرج عليه، مي عمر ومحمد سامي أصدقائي جدا، ومعروف عني في الوسط الفني، إني مش بشوف أعمالي، لازم أسمع من الناس، الناس مبسوطة جدًا بدوري».