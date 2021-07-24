«تلقت 11 طعنة من زوجها».. اللحظات الأخيرة في حياة «طبيبة الدقهلية»

حالة من الحزن سيطرت على عائلة طبيبة الدقهلية، «ياسمين حسن يوسف، 26 سنة»، وصديقاتها وزميلاتها، بقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة، بعد أن وجه لها زوجها «محمود، 29 سنة»، طبيب الأسنان، 11 طعنة غادرة في مناطق متفرقة من جسدها أمام أطفالها الثلاثة، وترك زوجته غارقة في دمائها وفر هاربا، فيما أكدت أسرة المجني عليها أن والدة الطبيب الهارب مسحت الدماء وبعدها طلبت الإسعاف التي نقلت المجني عليها إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.

عم الضحية: ياسمين أرسلت رسالة من تليفونها وقت الجريمة واتمسحت

وقال المهندس ابراهيم يوسف، عم الضحية، إن الطبيبة المقتولة أرسلت رسالة عبر تطبيق الواتس أب إلى أحد أقاربها وقت الحادث، إلا أن هذه الرسالة تم مسحها من تليفونها، بل أن الموبايل تم تحطيمه، ويبدو أنها كانت ترسل رسائل استغاثة، خاصة أنها طلبت والدتها قبل الحادث بحوالي 3 ساعات تشتكي معاملة زوجها، إلا أن الأم طلبت منها الانتظار إلى الصباح، ولكن زوجها نفذ جريمته بعد الفجر.

وأضاف عم الضحية لـ«الوطن»، أنه تدخل للصلح أكثر من مرة بين ابنة شقيقه وزوجها، وكان دائما ينظر إلى مستقبل الأطفال الثلاثة، لكنه لم يتوقع أن تصل تلك الخلافات إلى قيام الزوج بقتلها، مشيرا إلى أن «ياسمين»، تركت منزل الزوجية بعد 6 أشهر من الزواج، نتيجة خلافات حول مصروف المنزل، لأنها كانت تتهم زوجها بالبخل، وهي أمور يمكن حلها، ولو شعرنا أن الخلافات بينهما لا يمكن حلها كنا طلبنا لها الطلاق، بحسب تصريحاته.

العم: ياسمين كانت محبوبة في العائلة لأنها وحيدة أخواتها

وأشار عم الضحية، إلى أنها هي الابنة الوحيد لأخيه، ولذلك كانت محبوبة من العائلة والجميع يحيطها بالرعاية، وقبل وفاة ووالدها وصى زوجها عليها، مضيفا «كان أخي يحبها حبا جما، ومات بعد فرحها بحوالي أسبوع، فقد كان يتمنى أن يطمئن عليها قبل وفاته وكان يتعجل زواجها، وكانت تقطن بشقة داخل منزل أسرة زوجها بمنطقة الاتوبيس الجديد بمدينة المنصورة».

وقالت منيرة يوسف سليمان، عمة الطبيبة، «الدكتورة ياسمين تواصلت مع والدتها منذ فترة، وأكدت لها أن زوجها يخبئ سكينا لمحاولة التخلص منها نتيجة لكثرة الخلافات بينهما، بسبب بخله، فقد كان يتعامل معها ببخل شديد، وتعاملت والدتها مع الأمر على مبالغة، ولا يمكن لطبيب مثقف أن يقتل زوجته، فالمتهم، معيد بإحدى كليات طب الفم والأسنان بجامعة خاصة، وميسور الحال، ويمتلك عيادتين، ولكنه كان شديد البخل، وكانت والدة الضحية ترسل لها الطعام وما تحتاجه من أمور تخص المنزل بصفة يومية بواسطة سائق توك توك من القرية».

جهود مكثفة لضبط زوج طبيبة الدقهلية

ومن جهة أخرى تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لضبط الطبيب الهارب لتنفيذ أمر النيابة العامة بسرعة ضبطه وإحضاره.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4796 لسنة 2021 وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان.