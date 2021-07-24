أيمن سلامة بعد شائعة وفاة دلال عبدالعزيز: الإنسانية أهم من التريند

أعلن السيناريست أيمن سلامة، عن غضبه الشديد من مروجي شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث كتب عبر «فيس بوك»: «مليون مرة قولنا نقابة المهن التمثيلية هي التي تصرح بأي أخبار عن مرض أو وفاة أحد أعضائها من الفنانين، ياريت ماحدش ينشر أخبار تاني دون بيان رسمي من النقابة».

وأضاف السيناريست: «الصحفي اللي نشر الخبر كان يجب أن يكلف نفسه ويتصل بالفنان حسن الرداد أو الإعلامي رامي رضوان أو الدكتور أشرف زكي الذي يرد على جميع مكالمات البشر، أو أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة».

واختتم: «الفنانة دلال عبدالعزيز بخير وحرام جدا وعيب أننا ننشر خبر دون أي أساس عشان الترند… الإنسانية أهم من الترند».

من جانبه، نشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، نجلة دلال عبدالعزيز، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يكذب فيه وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا «الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا، إيه القرف ده».

ونفى دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعة التي ترددت منذ دقائق، عن وفاة الفنانه دلال عبد العزيز.

وقال أشرف زكي لـ «الوطن»، «كل ما تردد كذب، هذه شائعة سخيفة جدا، أقلقت كل محبيها، الرجاء من الجميع الحفاظ على أسرتها من مثل هذه الشائعات، لا أعلم ما الغرض منها».

وترقد الفنانة القديرة في المستشفى للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي أصيبت به في رمضان الماضي، وزوجها سمير غانم الذي فارق الحياة منذ أشهر قليلة.وتطالب أسرة الفنانة المكونة من ابنتيها دنيا سمير غانم وإيمي، الدعاء لوالدتهما التي لم يخبراها حتى الآن بوفاة زوجها، خوفا من حدوث أي تداعيات سلبية لها.