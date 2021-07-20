عائلتا دلال وياسمين عبدالعزيز يقضيان أول أيام العيد في العناية المركزة

يمر أول أيام عيد الأضحى قاسيا على بعض العائلات بسبب مرض ذويهم، من بينهم بالطبع عائلات في الوسط الفني من أبرزهم عائلة الفنان الراحل سمير غانم حيث تقضي كلا من دنيا وإيمي سمير غانم أول أيام العيد برفقة والدتهم الفنانة دلال عبد العزيز في العناية المركزة.

وقضت دلال عبد العزيز أكثر من 90 يوما داخل العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بسبب تداعيات المرض التي أثرت على التنفس لديها بصورة كبيرة، ما تطلب بقائها تحت جهاز الأكسجين بسبب عدم قدرتها على التنفس بصورة طبيعية، بالإضافة إلى قلة نسبة الأكسجين في الدم.

ومازالت الفنانة ياسمين عبد العزيز تحت الملاحظة في العناية المركزة، في أول أيام عيد الأضحى، وعلى الرغم من منع الزيارة، يحرص زوجها الفنان أحمد العوضي على التواجد بجانبها في المستشفى اليوم، بالإضافة إلى أبنائها.

الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

وتشهد الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز استقرارا حذرا بعد إفاقتها من الغيبوبة، حيث تستجيب حلاتها للعلاج ولكنها لم تتعاف بشكل كامل، وذلك وفقا لتصريحات مصدر قريب من العائلة لـ «الوطن»، وجاء ذلك أمام تكتم شديد من عائلتها عن تفاصيل حالتها الصحية.

ونُقلت ياسمين عبد العزيز إلى العناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم في أحد المستشفيات الكبرى، ورغم اعتيادية العملية، لكن حدث خطأ ما أثناء نقل الدم أدى إلى تلوث بكتيرى دخلت بسببه في غيبوبة.

وتوجه عدد من الفنانين للدعاء إلى زملائهم الذي يقضون أول يوم العيد في العناية المركزة، حيث نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة مجمعة لدلال وياسمين عبد العزيز بالإضافة إلى الإعلاميين وائل الإبراشي وإيمان الحصري، عبر حسابه على «تويتر»، معلقا: «صباح العيد صباح سعيد صباح الخير صباح الجمال وكل عام ومصرنا بخير وكلنا في أفضل صحة وأحسن حال، وعيِّدوا وإتهنوا ولاتنسوهم في الدعاء، قادر كريم يشفيهم ويعافيهم ويشفي كل مريض، وبالرضا يرزقنا ويسعدنا وعن كل سوء يبعدنا وبزيارة الحبيب يوعدنا أمين يارب العالمين».