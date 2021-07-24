حسن الرداد: أنا ورامي المصادر الوحيدة لأخبار صحة دلال عبدالعزيز

أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه على «تويتر»، أن أي خبر يخص حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية بالرجوع له أو لـ رامي رضوان.

وكتب زوج الفنانة إيمي سمير غانم، تويتة قال فيها «رجاء أحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز، الأخبار من خلالنا فقط، ⁧‫رامى رضوان‬⁩ أو منى شخصيا».

وكتب حسن الرداد عبر «تويتر»: «‏يا ريت المواقع الصحفية اللى بيكتبوا أي أخبار عشان يعملوا نسب مشاهدة، ارحمونا شوية وراعوا مشاعر الناس وعيب على المواقع الكبيرة اللى تناقلت الخبر واللى أصبحت بالنسبة لى صحافة صفراء ليس لها قيمة، فالخبر المنشور عن حماتى ⁧‫دلال عبدالعزيز‬⁩ غير صحيح».من جانبه، نشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، نجلة دلال عبدالعزيز، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يكذب فيه وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا «الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا، إيه القرف ده».

ونفى دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعة التي ترددت منذ دقائق، عن وفاة الفنانه دلال عبد العزيز.

وقال أشرف زكي لـ «الوطن»، «كل ما تردد كذب، هذه شائعة سخيفة جدا، أقلقت كل محبيها، الرجاء من الجميع الحفاظ على أسرتها من مثل هذه الشائعات، لا أعلم ما الغرض منها».