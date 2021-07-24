حسن الرداد لمروجي شائعة وفاة دلال عبدالعزيز: «حسبي الله»

أعرب حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، عن غضبه الشديد لانتشار شائعة وفاة والدة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، التي جاءت بمثابه صدمة لمحبيها، وكتب عبر «تويتر»: «بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللى كتبت أخبار غير صحيحة عن حماتى دلال عبدالعزيز، يا ريت تحترموا نفسكم شوية».

وأضاف «اللى بينزل أخبار غير صحيحة تخص حياة إنسان عشان يعمل تريند على موقع يبقى واحد مش محترم، ولا يحترم المهنة بتاعته، اللي ألف باء فيها وجوب تحرى الدقة».

وتابع: «أحنا بقالنا شهور فى المستشفى وكلنا متواجدين مع حماتى وقاعدين قدامها 24 ساعة، رامى وإيمى ودنيا وأنا، وفجاة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل أهلنا وحبايبنا بيطمنوا».

واختتم «حقيقي عايز اسأل اللى كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد وسمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه، أو ممكن يحصل له إيه على ما يتأكد أن الخبر مش مظبوط؟.. مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى أنت عملتها، بس حقول لك حسبى الله ونعم الوكيل».

وترقد الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، في المستشفى للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي أصيبت به في رمضان الماضي وزوجها سمير غانم الذي فارق الحياة منذ أشهر قليلة.

وتطالب أسرة الفنانة المكونة من ابنتيها دنيا سمير غانم وإيمي الدعاء لوالدتهما التي لم يخبروها حتى الآن بوفاة زوجها غانم خوفا من حدوث أي تداعيات سلبية لها.