قتل الأزواج والأم وجثة راقصة.. أبرز 5 حوادث شغلت المصريين في العيد

سيطرت 5 حوادث على حديث المصريين في عيد الأضحى المبارك، كان أبرزها قتل زوج لزوجته الطبيبة، وكذلك قتل سيدة لزوجها بسبب مصروف العيد، وقتل شخص مدمن لوالدته المسنة، بجانب العثور على جثة راقصة أجنبية.

طبيب أسنان عيّد على زوجته بـ 11 طعنة

فوجئ المصريون في العيد بقتل طبيب أسنان لزوجته التي تعمل نفس مهنته من خلال 11 طعنة نافذة بالصدر في منطقة الدراسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عقب نشوب خلافات أسرية بينهما، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة السيدة، وتلقى مدير أمن الدقهلية، رأقت عبد الباعث بلاغا يفيد بورود جثة ياسمين 26 عاما بعد أن قتلها زوجها وفر هاربا.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة، رقم 4796 إداري قسم شرطة ثان المنصورة لسنة 2021؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مهندسة تقتل زوجها في جريمة محزنة بالقليوبية

أحدثت جريمة قتل مهندسة لزوجها المحاسب في محافظة القليوبية ردة فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن أخر منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كان تتحدث فيها عن ضرورة مدح الزوج أمام أهله حتى إذا قتلته لا يفتضح أمرها ولم يكن يدري الزوج أنه سيكون الجثة المقبلة بعد هذا المنشور.

وأرجعت السيدة فعلتها إلى رفض زوجها إعطائها مصروف العيد ووجود خلافات بينهما مما دفعها لقتله، موضحة في التحقيقات «لم أقصد قتله، كنت بدافع عن نفسي بعد اعتدائه بالضرب علي، خلال مشاجرة على مصروفات المنزل والعيد»، مبينة أنها طالبت بمبلغ إضافي لكي تشتري مستلزمات العيد لأولادها فرفض وحاول الاعتداء عليها إلا أنها دافعت عن نفسها بسكين المطبخ لتضعها في صدره ليموت في الحال، وألقت الشرطة القبض عليها وتم التحفظ على السلاح.

شاب قتل والدته العجوز وجلس بجانبها

خيم الحزن على حي إمبابة الأربعاء الماضي، ثاني أيام العيد، بعد قتل شاب لوالدته الذي خضع لعلاج من أجل تخليصه من عادة الإدمان ليمارس حياته بشكل طبيعي وهو ما فشل فيه العلاج وأخذ يعتدي دائما على والدته العجوزة بالسب والشتائم وكان يهددها بالسكين أحيانا.

كان الشاب يستولي على حصة الأسرة في التموين ليبيعها من أجل الحصول على المخدرات، وحدثت مشادة قوية مع والدته يوم الحادث ثاني أيام العيد، وأحضر السكين وطعن بها والدته لتموت غارقة في دمائها بعد أن طعنها طعنتين، وخرجت حينها أخته لتصرخ في الشارع لتستنجد بالجيران بعد أن قتل أخوها أمها ووقف يبكي جوار جثتها ويقبل قدمها، وتحفظت عليه النيابة بعد القبض عليه من أجل عرضه على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية خاصة أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

الخدمة في البيوت انتهت بالموت

انتهت خدمة سيدة في البيوت من أجل إعالة أسرتها بالقتل على يد ابنها الذي هدد أنها إذا استمرت في الخدمة في البيوت سيحرق المنزل الذي يسكن فيه وهو ما لم تصدقه الأم، ولكن فعلها الابن أمس الجمعة وفر هاربا من المنزل، ومع تصاعد الأدخنة في منطقة بين السرايات هرع سكان المنطقة للإطفاء لكن لم يقدروا فاتصلوا بالمطافي التي حضرت لمنع انتشار الحريق إلى أماكن مجاورة.

العثور على جثة راقصة أجنبية في التجمع الأول

وجد أحد الأشخاص جثة راقصة أجنبية في كومبوند بالتجمع الأول تبلغ من العمر 26 عاما، وتعمل راقصة بأحد الفنادق العائمة، ووجدت النيابة جثتها في الدور الخامس الذي تسكن فيه دون وجود أي إصابات أو محاولات اقتحام للشقة.

وأشارت النيابة أن الراقصة ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد أي أثار بعثرة في الشقة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم من أجل التعرف على أسباب وفاتها.