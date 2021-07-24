صدمة نهاية عيد الأضحى.. أكبر عدد ضحايا: 3 جثث و61 مصابا في 7 حوادث

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 61 آخرون في 7 حوادث متفرقة بـ محافظات مصر خلال آخر أيام عيد الأضحي المبارك، وقعت في محافظات «الإسكندرية، مطروح، الإسماعيلية، البحيرة، سوهاج»، كان أبشعها احتراق سيارة BMW على طريق فايد في محافظة الإسماعيلية، وبداخلها شخصين لم يتم التعرف على هويتهما، بعد أن تفحمت بهما السيارة، علاوة على إصابة 36 في تصادم أتوبيسين في الإسكندرية، كما أصيب 8 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم بمحافظة كفر الشيخ، كذلك أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة في البحيرة، ولقي شخص مصرعه وأصيب 3 في سوهاج.

تفحم اثنين في احتراق سيارة بالإسماعيلية

جاء أبشع الحوادث في اشتعال النار في سيارة BMW بطريق «وصلة أبو سلطان» المؤدية لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، إثر انقلابها في منطقة منخفضة وهو ما تسبب في مصرع شخصين بداخلها ولم يتم التعرف عليهما.

إصابة 36 في تصادم أتوبيسين بالإسكندرية

ووقع حادث أليم على طريق برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك بعد تصادم أتوبيس نقل عام تابع للهيئة العامة للنقل والركاب في الإسكندرية مع أتوبيس آخر رحلات، مما تسبب في إصابة 36 شخصًا، ونُقل المصابون إلى 3 مستشفيات، حيث جرى نقل 13 شخصًا إلى مستشفى برج العرب، و15 إلى مستشفى العامرية، و8 إلى مستشفى جمال حماد، وذلك لتلقي العلاج.

وفي طريق «مطروح - الإسكندرية»، أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم أمام قرية ماربيلا في الساحل الشمالى، كما أصيب 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، بإصابات متفرقة في حادث تصادم نصف نقل بتروسيكل بسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة في طريق القاهرة الإسكندرية

وانقلبت سيارة «ميكروباص» بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما تسبب في إصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، كما أصيب 3 مواطنين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بالكيلو 35، طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وانتقلت الإسعاف إلى موقع الحادث.

حادثان في سوهاج يتسببان في مصرع شخص وإصابة 3

ووقع حادثان في محافظة سوهاج، تسبب الأول في مصرع عامل نتيجة تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة «توك توك» بنجع الزرابي بدائرة مركز أخميم، كما أصيب 3 أشخاص إثر تصادم سيارة أجرة ودراجة بخارية بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق المحافظة، ونُقل المصابون لمستشفى دار السلام المركزي.