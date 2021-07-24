عاجل.. بدء امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2021

بدأ طلاب الثانوية العامة 2021 منذ قليل، في أداء امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وسط تنفيذ إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وقياس درجة حرارة الطلاب، قبل السماح لهم بدخول اللجان، وتركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان، وتوزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية، البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا، امتحان مادة الفيزياء، في الأسبوع الثالث من بدء امتحانات الثانوية العامة 2021، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 مستمرة، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، على جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية؛ للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، لافتا إلى أنه تم تحويل 157 محضر غش للنيابة العامة.

وأكد «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، سارت بصورة منتظمة، دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه.

وكانت أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت قبل قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة الفيزياء، وأوراق البابل شيت، استعدادا للامتحانات التي تنطلق في العاشرة من صباح اليوم السبت، وتستمر لمدة 3 ساعات لطلاب الشعبة العلمية، موضحة أنّ نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمّن تماما، كما أنّ جميع اللجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا.