إصابات «كورونا» عالميا تتخطى حاجز الـ 194 مليون حالة

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، حاجز الـ 194 مليون حالة، حيث تم تسجيل 194005071 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 4159476 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من «كورونا» إلى 176110058حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 1629 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 1629 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 187362 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2068 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 34312832‎‏ حالة

سجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، ‏‎46321‎‏ إصابة ‏جديدة بـ«كورونا» و‏‏‎429‎‏ وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى ‏‎34312832‎‏ حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى ‏‎608113‎‏ حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبها، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن الحكومة تقوم بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا»، استعدادا للاحتياجات المستقبلية، مثل الجرعات المعززة، والجرعات المخصصة للأطفال دون سن 12 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجرعات الإضافية خلال الفترة بين الخريف المقبل وربيع العام القادم 2022.

ارتفاع حصيلة وفيات المملكة المتحدة إلى 129044 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الجمعة، 36389 إصابة جديدة بالفيروس، و64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتصل حصيلة الإصابات إلى 5637975 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، 129044 حالة.

البرازيل تسجل 108732 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، تسجيل 108732 إصابة و1324 وفاة جديدة بـ«كورونا»، موضحة في إحصائية يومية، أن حصيلة الإصابات بلغت نحو 19.632 مليون حالة، فيما وصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 548340 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 16421 إصابة جديدة بالفيروس و328 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى 2726160 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 237954 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الجزائر إلى 159563 حالة

عربيا، سجلت السلطات الصحية الجزائرية، 1350 إصابة جديدة بـ«كورونا» و18 وفاة خلال الساعات الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 812 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 159563 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 4026 حالة، وفقا لما ذكرته وكاللة الانباء الجزائرية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 109349 شخصا، موضحة أن تم إحصاء 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و7 ولايات أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 25 ولاية، أكثر من 10 حالات.

وفي تونس، أعلنت الرئاسة التونسية، في وقت مبكر صباح اليوم، أن الرئيس قيس سعيد، عقد اجتماعا طارئا بقصر قرطاج الرئاسي، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة وفحوى الاجتماع.