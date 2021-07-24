«كانت في طريقها لحفل زفاف».. تفاصيل العثور على جثة راقصة أجنبية بالتجمع

حصلت «الوطن» على التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على جثة راقصة أجنبية من إحدى دول شرق آسيا، وجاء في التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن الجثة عثر عليها بجوار الأسانسير، على بعد أمتار من شقتها التي تقع بالطابق الخامس، في عقار سكني داخل كمبوند بالتجمع الخامس.

جثة راقصة أجنبية بجوار الأسانسير

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة صباح أمس، حينما عثر فرد الأمن الخاص المكلف بحراسة إحدى العقارات السكنية داخل كمبوند بالتجمع الخامس، على جثة سيدة بجوار الأسانسير.

وعلى الفور أسرع وأخطر رجال المباحث، وانتقلت قوة من المباحث إلى مسرح الجريمة، وبدأت القوات المعاينة في الفحص المبدئي، وتبين من خلاله عدم وجود إصابات ظاهرية في جسد المتوفية، وتبين أنها سيدة أجنبية تعمل راقصة في الفنادق العائمة بمنطقتي العجوزة وقصر النيل، وحفلات الزفاف بعدد من النوادي، وبجوارها هاتف محمول ومبلغ مالي، وتبين أن الوفاة مر عليها قرابة ساعتين، قبل العثور على الجثة.

لا توجد شبهة جنائية

وجاء في تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن القوات انتقلت إلى الشقة التي تقيم فيها الراقصة المتوفية، وبدأت في المعاينة، وتبين سلامة منافذها، وعدم وجود أي بعثرة في محتوياتها، ما يشير إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأخطرت السفارة وأسرة الراقصة بتفاصيل الواقعة.

تسليم الجثمان للسفارة

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ورحجت التحريات والمعاينة أن السبب أزمة قلبية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وتبين من خلال فحص الهاتف أنها كانت على موعد للرقص في إحدى الأفراح، رابع أيام العيد، على مركب نيلي بمنطقة العجوزة، وفحص فريق النيابة كاميرات المراقبة الموجودة أمام العقار لبيان ما إذا كان هناك غرباء دخلوه من عدمه، بجانب المترددين عليه، ومناقشة الحارس.

وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وسلمت الجثمان إلى الأسرة، بحضور مسؤول من السفارة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تعليق لورديانا على شائعة مقتلها

وكانت الراقصة البرازيلية لورديانا، قد علقت عبر حسابها بموقع «انستجرام»، على شائعة مقتلها داخل عقار بمنطقة التجمع الأول، وكتبت قائلة: «فيه ايه، أنا كنت نايمة، أنا ما زلت على قيد الحياة، وصلتني كثير من الرسائل للاطمئنان علي بعد هذا الخبر السيئ».

وأضافت: «لدي عائلة وناس كتير تحبني، وسائل الإعلام من فضلكم شاهدوا ماذا فعل بي هذا الأكشن، ما هو شعورك عندما تستيقظ على خبر مثل هذا».