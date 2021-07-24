قبل أيام من طرحه.. شروط حصول المطلقات على شقة بالإعلان الـ15 للإسكان

يعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من قبل، عن طرح شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتتمثل شروط الحصول على وحدة سكنية، ضمن الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، في ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ويتساءل عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي، عن شروط حصول المطلقات على شقة بالإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي.

وترصد السطور التالية، شروط حصول المطلقات على شقة بالإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي.

شروط حصول المطلقات على شقة بالإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

1- يشترط تقديم صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

2- يشترط تقديم صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة «وثيقة الطلاق، وشهادات ميلاد الأبناء، رقم قومي مميكن، وقيد عائلي مميكن».

3- كما يشترط تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».

ويعد الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، واحد من المشروعات السكنية، التي ينطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.