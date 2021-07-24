«لا يترك فرضا وذبح الأضحية».. تفاصيل مقتل ميكانيكي على يد نجله بالإسماعيلية

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل ميكانيكي بالإسماعيلية، يدعى إبراهيم، على يد نجله، أن المجني عليه يمتلك ورشة إصلاح سيارات في الموقف الجديد بالمحافظة، ومشهود له بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة، ويؤدي الصلوات الخمس في مسجد «حسب الله» القريب من ورشته في موعدها، وآخر ما فعله قبل مقتله شراء الأضحية وذبحها أمام منزله بشارع الثلاثيني، وله 5 أبناء، أكبرهم الجاني، ويدعى «محمود».

إدمان المتهم للمواد المخدرة

وأضافت التحقيقات أن الأب القتيل علم قبل فترة قصيرة بإدمان ابنه «محمود» للمواد المخدرة، فحاول نصيحته بكل السبل للابتعاد عن الإدمان، والاهتمام بدراسته الجامعية، لكن الشاب لم يمتثل لنصائح والده، الذي عاد وضغط عليه للعمل معه في ورشته، حتى يكون تحت عينيه.

وافق الابن، لكن الأب اكتشف أنه لم يقلع عن تعاطي المخدرات، ولفتت التحقيقات إلى تفاصيل يوم الجريمة؛ إذ عاد المجني عليه إلى منزله، فاكتشف هروب «محمود» الذي كان قد حبسه لإجباره على الإقلاع عن الإدمان، فخرج يبحث عنه في الشوارع حتى عثر عليه في شارع «الحكر»، فحاول اقتياده معه للمنزل.

وفي الطريق للمنزل حدثت الجريمة؛ إذ أخرج محمود سكينا وانهال على والده بالطعنات التي أردته قتيلا، ثم فر هاربا، وتمكنت المباحث من القبض عليه، واعترف باكيا بجريمته باكيا.

وأكد المتهم أن والده حاول علاجه من الإدمان وفشل، مشيرا إلى أنه ارتكب الجريمة ولم يكن في وعيه، فقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، وصرحت بدفن جثمان الأب بعد تشريحه.

تفاصيل واقعة القتل

وكان المجنى عليه «إبراهيم دايو»، صاحب ورشة لتصليح السيارات الدايو بالموقف الجديد في محافظة الإسماعيلية، قد لقي مصرعه على يد نجله، بسبب إدمان الأخير للمخدرات، وانتقلت الأجهزة الأمنية المتمثلة في فريق المباحث وقوة من الشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة مسرح الجريمة.

وتحفظت شرطة الإسماعيلية على جثة الأب لحين معاينة النيابة، وانتداب الطب الشرعي، وتبين من خلال التحقيقات أن القاتل ومرتكب الواقعة «طالب جامعي» في العشرينات من عمره، قتل والده بسلاح أبيض، بعد أن نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة دفعت الابن إلى القتل.

وألقت شرطة الإسماعيلية القبض على نجل القتيل، وأحيل للنيابة التي قررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.