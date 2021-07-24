أسعار البيض اليوم 24/7/20121 في مصر.. «الأحمر» بـ40 و«الأبيض» بـ43

سجلت اسعار البيض اليوم السبت 24/7/2021، استقرارا في الأسواق بشكل ملحوظ، وسجلت أسعار طبق البيض في المزارع:

بيض أحمر البنا 40.50 جنيه

بيض أبيض البنا 43.50

بيض رشاد حمزة الأحمر 40.50 جنيه

بيض أبيض 43.50 جنيه

بيض أنشاص الأحمر 40 جنيها

بيض أنشاص الأبيض 43.00 جنيها

بيض قويسنا الأحمر 40.50 جنيه

بيض قويسنا الأبيض بـ 43 جنيه

بيض الصحراوي الأحمر سجل 40.00 جنيها

وسجل بيض الصحراوي الأبيض 43.00 جنيها

وسجل الصالحية الأحمر 43 جنيها

وسجل بيض الصالحية الأبيض 43 جنيها

البيض الأحمر ذو قشرة صلبة و«الأبيض» يمتاز بجودته.. و«البلدي» الاعلى في نسبة البروتين

ويتميز بيض المائدة الأحمر بقشرة ذات لون أحمر داكن، ويتميز بصلابة قشرته وجودته العالية، أما بيض المائدة الأبيض هو نوع آخر من أنواع البيض ذو القشرة ذات اللون الأبيض الخالص، يتم توريده لمعظم المصانع والمطاعم الكبرى لكثرة انتشاره وجودته الممتازة، وأخيرا بيض المائدة البلدي يتم إنتاجه من الدواجن البلدي الحرة، ويتميز هذا النوع من البيض بأنه يتم إنتاجه دون أي تدخل معملي، وخالي من عمليات الإخصاب تماما، ويتميز باحتوائه على كمية عالية من البروتين والمكونات الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهي عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

إنتاج مصر من البيض زاد إلى 13 مليار بيضة سنويا

وقال عبد العزيز السيد عضو الغرفة التجارية لـ"الوطن"، إن انتاج مصر من البيض زاد إلى 13 مليار بيضة سنويا، فيما يبلغ إنتاجنا من التطوير حوالى 1 مليار و100 ألف طائر سنويا، أما عدد العاملين في هذا القاطاع فبلع نحو 2.5 مليون عامل.

وأشار إلى أن الدولة لديها خطة كبيرة واستراتيجية لدعم قطاع الثروة الداجنة، منها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.