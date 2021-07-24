بتهمة الاتجار بالبشر.. إحالة صاحبة منزل أعمال منافية للآداب للمحاكمة العاجلة

قررت جهات التحقيقات إحالة سيدة بتهمة إدارة بيت للدعارة والاتجار بالبشر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وأعد قرار الإحالة نيابة جنوب الجيزة، وأصدر المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الأمر بإحالة المتهمة.

التحقيقات المتهمة ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر

جاء بأمر الإحالة لأنها في غضون فترة سابقة ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في شخصين طبيعيين، هما المجني عليهما: «هبة. ي»، وشهرتها «شهد»، و«أميرة. غ»، وشهرتها: «روح»، وذلك بأنها استغلت ضعف الأولى وحاجتها المادية وظروفها الاجتماعية، والاحتيال عليها وخداعها، ووعدها بمزايا ومبالغ مالية، واستخدمتها في أعمال الدعارة، وتعاملت في الثانية بواسطة اختطافها واستعمال القوة والعنف والتهديد بهما معها، وتعذيبها بدنية ونفسية، وتهديدها بالإيذاء الجسيم، حال حمل سلاح أبيض «موس»، وإيواء كليهما، واستقبالهما بمسكنها - المدار بمعرفتها لأعمال الدعارة - وذلك بقصد استغلالهما في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي ونتج عن ذلك وفاة المجني عليها الأولى، وإصابات المجني عليها الثانية.

وعقب ضبط المتهمة، ومناقشتها في المباحث والنيابة العامة، ومواجهتها بأقوال الضحايا، قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات وأمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة إدارة منشأة للدعارة، ومن المقرر محاكمة المتهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.