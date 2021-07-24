بـ «فساتين العيد».. اختفاء 3 فتيات بمدينة دمنهور ومكافأة لمن يدلى بمعلومات عنهن

بفساتين مبهجة، ألوانها زاهية، أعمارهن لا تتعدى الـ15 عامًا، انتهزن ثلاث فتيات الفرصة السانحة أمامهن، التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العام، واتفقن على التنزه سويًا، فالعيد يعني البهجة التي لن تتحقق إلا بصحبة الأصدقاء والأحبة، ولم يرفض آبائهن أن يذهبن لقضاء النزهة لطالما أنهن فتيات ذي أخلاقيات وسمعة طيبة.

وقت الظهيرة، خرج الثلاث فتيات، بصحبة بعضهن البعض، ثاني أيام عيد الأضحى، بأحد أماكن التنزه بمدينة دمنهور، وبعد مرور ساعات من مغادرتهن المنزل، انقطعت أخبارهن، حسبما روت أسرة كل واحدة منهن قصة غيابهن قائلين إن فتاياتهن اختفين في ثاني عيد الأضحى ولم يتم العثور عليهن، مؤكدين أنه جرى تحرير محضر بمركزي المحمودية ودمنهور، منوهين بصرف مكافأة مالية لمن يدلى على أماكن هؤلاء الفتيات الثلاثة أو أحد منهن.

أسماء الفتيات الثلاث.. وقصة الاختفاء

تعود التفاصيل، إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا عبر «فيسبوك»: «تغيبت 3 فتيات من مدينة المحمودية منذ يوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى، وقلق وخوف يسيطر الأهالي»، وأوضح المنشور أسماء هؤلاء الفتيات والتي جاءت كالآتي: «ملك بدر العمري، مريم محمد العمري، صفية حسن الجزايرلي»، جميعهن في عمر ١٤ سنة، مقيمات مركز المحمودية قرية كوم النصر، ولفت المنشور إلى أنهن متغيبات منذ يوم الأربعاء ثاني أيام العيد ظهرًا حتى الآن، أثناء توجههن إلى مدينة دمنهور، وكان آخر اتصال حين وصولهن لموقف السيارات.

كما تضمن المنشور، أرقام هواتف المحمول الخاص بأسر الفتيات للتواصل معهم في حالة معرفة أي تفاصيل تفيد في العثور على الفتيات، وذكر المنشور أن هناك مكافأة مالية كبيرة، رصدها أهالي الفتيات لمن يدلي بأي تفاصيل حول اختفائهن، وبحسب مقربون من أُسر الفتيات، فإنهن يتمتعن بالسمعة والسيرة الطيبة، وخرجن في نزهة بمدينة دمنهور، في ثاني أيام عيد الأضحى، وانقطع الاتصال بهن عقب ذلك.

جدير بالذكر، أن رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة يكثف جهودهم لكشف لغز اختفاء الـ 3 فتيات بمدينة دمنهور.