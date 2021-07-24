قيادات «الإسكان» يتفقدون مشروعات تطوير المحاور الرئيسية شرق القاهرة

بدأ قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعمالهم بتفقد مشروعات تطوير المحاور والطرق الرئيسية لربط منطقة شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال جولة مفاجئة، بقيادة المهندس خالد عباس نائب الوزير للمشروعات القومية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، يرافقهم المهندس أمين غنيم رئيس، جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وقيادات جهاز المدينة.

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات تطوير المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة

وتفقد «عباس» ومرافقوه، موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذهـا بالمدينة، والتي تضم أعمال تطوير وتوسعة محور جمال عبدالناصر، والذي يربط «القاهرة الجديدة، بمحور محمد بن زايد المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة» شرق القاهرة، والذي يتم توسعته وتطويره ليكون بديلا مهما لشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس.

الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للتيسير على المواطنين

وشدد قيادات الإسكان خلال الجولة التفقدية، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة سلفا وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من التكليفات للتيسير على المواطنين، ورواد العاصمة الإدارية الجديدة قبل الانتقال إليها خلال الفترة القليلة المقبلة، وكلف قيادات الإسكان بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال المتعارضة مع تطوير المحاور الطولية والعرضية بالمدينة للتيسير على سكان التجمع الأول، حيث يتم تطوير محور «السادات» وهو المدخل الرئيسي للتجمع الثالث الآن، ليصبح محورا حرا بطول 11 كيلو، ويتم ربطه بمحور «الميثاق» ليصل إلى محور التسعين الشمالي.

قيادات الإسكان تتفقد محاور «يوسف السباعي والسادات وطه حسين ونجيب محفوظ» شرق القاهرة

وتفقد قيادات الإسكان، أعمال تطوير محور «يوسف السباعي» ويهدف لربط التجمع الأول بطريق السويس بطول 11 كيلو متر، كما تفقد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومرافقوه أعمال تطوير محور مصطفى كامل والذي يربط بين طريق السويس وحتى التسعين الشمالي بالتجمع الخامس، وأعمال تطوير محور طه حسين حتى الطريق الدائري ومحور نجيب محفوظ.

قيادات الإسكان تشدد على ضرورة إنجاز المحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة

وشدد قيادات الإسكان، على ضرورة إنجاز المحاور الطولية والعرضية بجودة عالية، بالتزامن مع تنفيذ المحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة، لربط منطقة شرق القاهرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتيسير على المواطنين خاصة بالتزامن مع اقتراب انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.