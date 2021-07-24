شلالات نياجرا الكندية تتزين بألوان العلم المصري احتفالا بثورة 23 يوليو (فيديو)

تزينت شلالات نياجرا الشهيرة عالميا بألوان العلم المصري، مساء أمس الجمعة، بمناسبة العيد القومي لجمهورية مصر العربية «عيد ثورة 23 يوليو المجيدة»، للعام الثاني على التوالي، وبمبادرة من سفارة مصر في كندا.

وشارك العديد من أبناء الجالية المصرية في كندا بهذا الحدث الفريد؛ إذ وجهت السفارة في كندا الدعوة لهم لمشاهدة تلك اللحظة الفريدة مع الأهل والأصدقاء، بجانب التقاط صورا تذكارية، وإرسالها الي السفارة المصرية لنشرها على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن السفارة المصرية في كندا نظمت على مدار شهر يوليو العديد من الفعاليات الافتراضية والفعلية للاحتفال بكل من العيد القومي المصري وشهر التراث المصري، الذي يتم إحياؤه في شهر يوليو من كل عام بكندا.