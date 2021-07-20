الخارجية السعودية تدين الهجوم الإرهابي في بغداد

أعربت وزارة الخارجية السعودية، ليلة الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وجدّدت وزارة الخارجية السعودية خلال بيان التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع العراق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقدمت الخارجية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللعراق قيادة وحكومة وشعبًا، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، بحسب «سكاي نيوز».

وكانت قالت مصادر أمنية وطبية، إن انتحاريًا قتل ما لا يقل عن 35 شخصًا، وأصاب العشرات، في سوق مزدحمة بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، أمس الاثنين، عشية عيد الأضحى، وقال مصدر بالشرطة العراقية إن الهجوم الذي أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذه، أسفر أيضًا عن إصابة حوالي 60 شخصًا من المتسوقين والمارة في المكان، وقالت مصادر طبية لـ«رويترز» إن عدد القتلى قد يرتفع، لأن بعض المصابين في حالة حرجة.

وكان عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعًا طارئًا مع كبارة قادة الأمن لبحث تداعيات الهجوم، حسبما قال مكتبه في بيان مقتضب.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح عبر «تويتر»: «في جريمة بشعة وقسوة قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد، لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره».