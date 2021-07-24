بينهم 18 من ذوي القدرات.. «القوى العاملة»: تعيين 4233 شابًا بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتعيين 4233 شابًا، منهم 18 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11 ألفًا و11 راغب عمل منهم 33 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 98 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 462 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 401 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 135 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية،’في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، إلى أن المديرية تلقت 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 141 شكوى مرحلة من شهر مايو، وتم بحث 219 شكوى منها، وتبين أن 80 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 139 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 156 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 552 منشأة، وعمل 51 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 198 محضرًا، وبحث 132 شكوى عمالية، وعمل 7 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 6 تراخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 10 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، استفاد منها 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، كما قامت باستخراج 1339 شهادة قياس مستوى المهارة، و1245 رخصة مزاولة الحرفة.