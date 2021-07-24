«الإسكان»: صب خرسانة عنبر الطلمبات بمحطة المياه الجديدة في مدينة بدر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم صب الخرسانة المسلحة لعنبر الطلمبات بمحطة رفع مياه الشرب الجديدة الجاري تنفيذها بمدينة بدر، مشيرا إلى أن المحطة تنفذ لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه؛ نظرا لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين، وتغذية المناطق الجديدة.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن المحطة تنفذ بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 530 مليون جنيه، وتتكون من 6 طلمبات، قدرة الواحدة 520 لتر/ثانية؛ لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة.

وأضاف «مندور» أنه من المخطط أن تحتوي المحطة أيضا على خزانين، سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم، بقطر 1600 مم، وبها مبنى «إداري، وكلور، ومحولات»، ومسجد وورشة ومخزن.

ووجه المهندس عمار مندور، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل لتنمية المدن الجديدة، وتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ المرافق والخدمات المختلفة.