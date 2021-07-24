وسط تواجد أمني مكثف.. طلاب الثانوية العامة بأسيوط يؤدون امتحان الفيزياء

يؤدي طلاب الثانوية العامة القسم العلمي، اليوم السبت، امتحان مادة الفيزياء، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة التاريخ، غدًا وسط تكثيف أمني واستعدادات خاصة وفرتها مديرية التعليم بمحافظة أسيوط.

وبدأ الطلاب في دخول اللجان وظهرت عليهم علامات القلق والترقب؛ خوفا من أن يأتي امتحان الفيزياء على طريقة «السهل الممتنع»، حسبما ذكروا.

بينما منع الأمن أولياء الأمور الذين رغبوا في انتظار أبنائهم من التواجد بمحيط اللجان.

ويبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان اليوم 14656طالبا نظاميا، بينما يبلغ عدد طلاب المنازل 1697طالبا.

وذكر مصدر بلجنة الإدارة بامتحانات الثانوية العامة، أن إجمالي عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات هذا العام بلغ 25394 طالبًا وطالبة، في 98 لجنة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ جرى توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.