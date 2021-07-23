مواعيد قطارات أسيوط القاهرة 2021 بعد العيد.. مكيف ومميز وروسي و«vip»

آلاف المواطنين بمحافظة أسيوط يبحثون عن مواعيد قطارات أسيوط القاهرة، على الموقع العالمي «جوجل» لمعرفة مواعيد القطارات، سواء كانت ركاب عادية أو مميزة أو روسية أو مكيفة أو الخاصة «vip»، باعتبارها الوسيلة الأكثر أمانًا لهم، وذلك للعودة إلى عملهم عقب قضاء إجازة عيد الأضحى 2021 مع عائلاتهم في محافظة أسيوط.

كما أن المترددين على القطارت من أبناء محافظة أسيوط يجدون الراحة التامة فيها عن سيارات الميكروباص والأتوبيسات، لكون القطارات الوسيلة الأكثر أمانًا هذه الأيام والأرخص سعرًا مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

وتنشر «الوطن» مواعيد قطارات أسيوط القاهرة 2021 بحسب مواعيد حددتها هيئة السكة الحديد على خطوط الوجه القبلي.

مواعيد قطارات أسيوط القاهرة برقم القطار وعدد الساعات الرحلة

وحددت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات من محطة أسيوط إلى القاهرة، حيث تنطلق الرحلة الأولى بحسب المواعيد الأخيرة التالية:

- القطار 185 مكيف ومميز ينطلق في تمام الساعة 2:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9 صباحا.

- القطار 977 «vip» يتحرك في تمام الساعة 12:10 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 5 صباحا.

- القطار 83 نوم ينطلق في تمام الساعة 12:20 صباحا، ويصل القاهرة 5:30 صباحا.

- القطار 1903 مكيف يتحرك في تمام الساعة 1:5 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 5:50 صباحا.

- القطار 87 نوم ينطلق في تمام الساعة 1:15 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 6:25 صباحا.

- القطار 1015 روسي يتحرك في تمام الساعة 1:45 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 7:40 دقيقة صباحا.

- القطار 2009 خاص «vip» يتحرك في تمام الساعة 2 صباحا ويصل القاهرة الساعة 6:40 صباحا.

- القطار 185 مكيف مميز يتحرك في تمام الساعة 2:10 صباحا ويصل القاهرة الساعة 9 صباحا.

- القطار 973 روسي يتحرك في تمام الساعة 2:15 صباحا ويصل القاهرة الساعة 9:15 صباحا.

- القطار 1009 روسي ينطلق في تمام الساعة 2:55 صباحا ويصل القاهرة الساعة 8:25 صباحا.

- القطار 871 مكيف يتحرك في تمام الساعة 3:20 صباحا ويصل القاهرة الساعة 9:20 صباحا.

- القطار 997 مكيف في تمام الساعة 4:35 دقيقة ويصل القاهرة الساعة 9:50 صباحا.

- القطار 89 مكيف يتحرك في تمام الساعة 5:45 صباحا ويصل القاهرة الساعة 11:14 صباحا.

- القطار 165 روسي يتحرك في تمام الساعة الساعة 6 صباحا ويصل القاهرة الساهة 1:55 مساءً.

- القطار 989 مكيف يتحرك في تمام الساعة 6:40 صباحا ويصل القاهرة الساعة11:35 صباحا.

- القطار 971 مكيف يتحرك في تمام الساعة 7:5 صباحا ويصل القاهرة الساعة 1:45 مساءً.

- القطار 1011 روسي ينطلق في تمام الساعة 7:35 صباحا ويصل القاهرة الساعة 1:15 مساءً.

- القطار 991 مكيف يتحرك في تمام الساعة 8:20 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساءً.

- القطار 91 مميز ينطلق في تمام الساعة 8:50 ويصل القاهرة الساعة 2:50 مساءً

- القطار 833 روسي ينطلق في تمام الساعة 9:30 صباحا ويصل القاهرة الساعة 4:50 مساءً

- القطار 987 مكيف يتحرك في تمام الساعة 10:15 صباحا ويصل القاهرة 3:35 مساءً

- القطار 159روسي يتحرك في تمام الساعة 11:35 صباحا ويصل القاهرة 6:35 مساءً.

- القطار 891 مكيف يتحرك في تمام الساعة 12:35 مساءً ويصل القاهرة 5:35 مساءً.

- القطار 2011 مكيف يتحرك في تمام الساعة 1 مساءً ويصل القاهرة 6 مساءً.

- القطار 81 روسي يتحرك في تمام الساعة 2:20 مساءً ويصل القاهرة 10:35مساءً.

- القطار 981 خاص «vip» ينطلق في تمام الساعة 2:35 مساءً ويصل القاهرة الساعة 7:35 مساءً

- القطار 983 مكيف يتحرك في تمام الساعة 4:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:40 مساءً.

- القطار 935 خاص «vip» في تمام الساعة 5:15 مساءً ويصل القاهرة 10:30 مساءً.

- القطار 163 روسي يتحرك في تمام الساعة 9:35 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4 صباحا.

-القطار 2013 يصل محطة أسيوط الساعة 10:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 3:5 صباحا.

-القطار 1013 روسي يصل في تمام الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 3:55 صباحا.

- القطار 2007 خاص يصل في تمام الساعة 11:20 مساءً يصل القاهرة الساعة 4:5 صباحا.

- القطار 2015 خاص «vip» يصل في تمام الساعة 11:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 4:20 صباحا.