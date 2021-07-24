تحرير 20 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالغربية

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء مجالس المدن والأحياء، بضرورة تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي؛ للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

في هذا الصدد، أعلنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب رئيس المدينة العمالية، تحرير 20 محضرًا متنوعًا ما بين «11 محضر كمامة - 4 محاضر إشغال طريق- 5 محاضر نظافة»، كما تم تطهير 37 مسجدًا ومقرين للوحدات المحلية و4 مواقف للسيارات بقرى المركز.

المتابعة مستمرة لرصد مخالفات البناء

كما شدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لرصد مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض سيادة القانون وإزالة التعديات بشكل فوري.

في ذات السياق، باشرت الأجهزة المعنية بمركزي طنطا وقطور بتنفيذ مجموعة من إزالات الأبنية المخالفة خلال إجازة فترة عيد الأضحى المبارك.

وتمكن قسم الإزالات بمركز طنطا بإزالة أعمدة دور ثالث علوي مخالف بناحية سبطاس بمساحة 80 متر إزالة كلية داخل الحيز العمراني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما تم إزالة تعد على الأرض الزراعية بقرية شبرا النملة «أشكال خشبية على مساحة 6 قراريط» إزالة كلية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بحوض الجردة الكبير زمام محلة مرحوم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بوقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني في قرية بلتاج، حيث تم مصادرة المعدات وخامات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات وإحالتهم للنيابة العسكرية.