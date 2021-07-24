أحمد مجدي لـ أسماء أبو اليزيد: المستقبل فاتحلك أحضانه.. والأخيرة: شكرا لوجودك

وجّه الفنان أحمد مجدي، رسالة للفنانة أسماء أبواليزيد، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وحملت كلماته الاعتزاز والإشادة بموهبتها الفنية.

أحمد مجدي عن أسماء أبواليزيد: إنسانة حساسة

ونشر الفنان أحمد مجدي، عبر حسابه بـ«انستجرام» صورة للفنانة أسماء أبواليزيد وتحمل بين يديها كاميرا تصوير، معلقًا عليها بقوله: «أسماء مش بس ممثلة عندها قدرة كبيرة على التعبير زي ما بيتفق الجميع، كمان هي إنسانة حساسة وبتراعي كل اللي حواليها».

وتابع: «بالإضافة إنها مهتمة بالتصوير والإخراج وعندها عين مميزة، المستقبل فاتحلك أحضانه يا أسماء».

أسماء أبواليزيد لـ أحمد مجدي: شكرًا إني عرفتك أنت إنسان جميل

وردت الفنانة أسماء أبواليزيد، على كلمات أحمد مجدي، بقولها: «إيه الكلام الجميل ده، شكرا على وجودك وطاقتك، وشكرا للشغل اللي عرفني عليك كفنان وإنسان جميل».

3 مواسم من مسلسل «الآنسة فرح»

وقاد الثنائي أحمد مجدي وأسماء أبواليزيد بطولة مسلسل «الآنسة فرح» على مدار 3 مواسم، مع عدد من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.

ومع نجاح المسلسل، تقرير تصوير الجزءين الرابع والخامس تمهيدًا لعرضهما.