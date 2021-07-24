ضبط 88 قضية مخدرات وتنفيذ 38892 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية؛ فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 40 قطعة سلاح ناري، بحوزة 32 متهما، وذلك على النحو التالي:

- 3 بنادق آلية.

- 4 بنادق خرطوش.

- 33 فرد محلي.

- 49 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 164 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 38892 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

- 157 حكم جناية.

- 11582 حكم حبس جزئي.

- 2218 حكم حبس مستأنف.

- 18469 حكم غرامة.

- 6466 مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 88 قضية مخدرات، بإجمالي 91 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,523 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 11٫870 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫370 كيلو جرام.

كمية من مخدر إستروكس وزنت 317 جراما.

كيمة من مخدر البودر وزنت 34 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 345 جراما.

522 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 21 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 271 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 22769 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.