أبرز تصريحات منة فضالي: والدتي فقدت بصرها.. وأرفض القبلات وارتداء المايوه

ظهرت الفنانة منة فضالي ضيفة على برنامج «مع الفارس»، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس على التليفزيون العراقي، وخلال الحلقة تحدثت عن كثير من الأسرار والموضوعات.

منة فضالي بالحجاب

كان أول الموضوعات التي تحدثت عنها ظهورها المتناقض بالمايوه أحيانا، والحجاب في أوقات أخرى، قائلة: إنها ترتدي الأخير في المكان المناسب مثل المسجد أو العمرة، وهي الأماكن التي لا بد أن تدخلها به، أما الأول فيكون على البحر مثل كثير من الفنانات.

وأكدت منة فضالي أنه على الرغم من ارتدائها للمايوه في حياتها الشخصية إلا أنها ترفض ذلك في أعمالها الفنية.

وخلال الحلقة طلب المذيع منها ارتداء الحجاب ليرى الجمهور شكلها به، وفعلت ذلك بالفعل، مؤكدة أنها ليست ضده إطلاقا، وسيأتي اليوم الذي سترتديه فيه.

مرض والدة منة فضالي

وكشفت منه فضالي خلال الحلقة عن مرض والدتها؛ قائلة إنها مريضة منذ سنتين؛ إذ فقدت بصرها، ولا تخرج من البيت إطلاقا، ولا تتمكن من السير، وحاليا في مرحلة العلاج.

منة فضالي تكشف عن أمنيتها للزواج

وتحدثت منة فضالي عن أمنيتها التي تطلبها من الله: «نفسي أتجوز وأخلف»، مؤكدة أنها بالفعل مستعدة للزواج، لكن إذا اشترط عليها الرجل التي ستتزوجه الحجاب لن توافق على هذا الأمر؛ لأنها لا تحب إطلاقا أن يجبرها أحد أو يشترط عليها، بل تحب أن تأخذ القرار من تلقاء نفسها.

رأى منة فضالي في القبلات

أما عن القبلات فى الأعمال الفنية، قالت منة فضالي إنها ترفض هذا الأمر تماما، أو أن تظهر بهذا الشكل على الشاشة، مؤكدة أنها لا تقصد الإساءة لزميلاتها.