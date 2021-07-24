«خطيب»: نشر صور الأضحية على «فيس بوك» أمر غير محمود

قال الشيخ فضل الله عبد المولي، إمام وخطيب بالمعاش، إن نشر صور الأضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمر غير محمود، كما أن صور الدماء قد تسبب خوفًا وهلعًا للأطفال.

وأضاف: «إذا كان نشر صور الحيوانات من باب حث المواطنين المقتدرين على ذبح أضحية فهذا امر محمود، أما إذا كان من باب الافتخار فهذا لا يجوز»، مطالبا بالكف عن نشر مقاطع الفيديو وذبح الحيوانات في أي مناسبات، ليس فقط في عيد الأضحى المبارك.

وطالب «عبد المولي»، بضرورة أن يتم مراعاة المحتاجين في توزيع الذبائح، لافتا إلى أنه يتم أحيانا توزيع الأضحية على غير المحتاجين، ويجب أن يتم البحث عن الفقراء وتقديم اللحوم لهم، ولا يتم تصويرهم بأي حال من الأحوال أثناء أخذ الأضحية؛ لأن ذلك فيه إهانة لهم، كما أنها تفقد صاحبها الأجر والثواب.

وجاء ذك ردًا على حالة الاستياء والاستهجان والانتقادات التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة سوهاج، لتصوير الذبائح، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وانتقد عدد من المتابعين تصوير المواطنين للأضحية، مؤكدين أن ذلك نوع من التباهي والتفاخر، بينما اعترض آخرون على مناظر الدماء.

مطالبات واسعة بعدم نشر صور الحيوانات أثناء الذبح

ونشر عدد كبير من المواطنين «بوستات» على صفحاتهم الشخصية «فيس بوك» ينتقدون عمليات التصوير قبل وأثناء وبعد، معتبرين أن ما يحدث ليس له علاقه بالدين، فقال محمد جمال، معلقا على أحد الأشخاص عقب نشره مقطع فيديو لعجل قبل عملية الذبح: «عيب كده والله الحاجة دي طالعه لله فخليها في السر احسن وبلاش شغل المناظر ده».