تشميع محل جزارة لمخالفته قرار منع الذبح بشوارع أسوان

واصلت الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، أعمال النظافة العامة ومنع ذبح الأضحية في الشوارع وتطبيق الإجراءات الرادعة للمخالفين مع فتح السلخانات الحكومية مجانًا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذي يتابع الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، وتم إصدار قرار غلق وتشميع لأحد محال الجزارة بسويقة العقاد، لمخالفته قرار منع الذبح في الشوارع والطرق العامة.

وتوجه العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، لمنطقة نجع المحطة بعد قيام بعض المواطنين بإرسال شكوى، يتضررون فيها من صدور روائح كريهة نتيجة قيام جمعية تنمية المجتمع بالذبح داخل موقع به أسوار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح، وهو الذي يتوازي مع تدخل فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل مع تراكمات مياه وسط عمارات المحمودية بعد شكوى أحد المواطنين من وجود كسر في الخط الرئيسي لمياه الشرب.

وفي سياق متصل، شهدت مراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو، مرور ميداني لرؤساء المراكز والمدن، لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات المخلفات، بجانب النظافة الدورية ورفع كفاءة الإنارة داخل الحدائق والمتنزهات العامة، وأيضًا المرور على السلخانات العمومية، والتي كانت تعمل مجانًا ولوقت متأخر من الليل، بالإضافة إلى تفقد الشوارع الرئيسية والطرق العامة، للتأكد من التزام المواطنين بقرار منع ذبح أضحية عيد الأضحى فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة في حالات المخالفة الصريحة.

وعلى الجانب الآخر، وردت بلاغات للغرفة الرئيسية لعمليات المحافظة، بحدوث حالتي غرق لأطفال تم انتشال جثامينهم بواسطة شرطة المسطحات، إحداهما بكورنيش النيل، وهو «خالد حمادة إسماعيل 13 سنة»، والآخر بمنطقة السد العالي شرق، وهو «علي وليد علي 12 سنة، وفي تعليقه على حوادث الغرق، ناشد اللواء أشرف عطية الأسر بتوعية أبنائهم من خطورة السباحة والعوم في مجرى نهر النيل أو بحيرة ناصر أو المصارف والمجاري المائية لأنها تهدد حياة وسلامة أبنائهم.