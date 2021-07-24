ووبي جولدبرج تشارك في عمل عن قائدة الحركة المدنية «مامي تيل»

تلعب الممثلة الأمريكية ووبي جولدبرج، دور البطولة في فيلم للمخرج تشينوني تشوكو بعنوان Till، والذي تدور أحداثه حول عائلة الطفل إيميت تل الذي قتل في ميسيسيبي في 28 أغسطس 1955 عن عمر 14 عاما، لأنه تحدّث مع سيدة بيضاء، وأثار مقتله موجة احتجاج وتعاطف كبيرة في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إنشاء حركة الحقوق المدنية.

وتشارك الممثلة ودانييل ديدويلر في بطولة الفيلم، حيث تؤدي دور والدة الطفل إيميت تل، التي لعبت دورا كبيرا لتحقيق العدالة لابنها الراحل، بينما تؤدي ووبي جولدبرج دور جدته، وإلى جانب التمثيل، تشارك جولدبيرج كمنتجة في المشروع، لصالح شركة «MGM's Orion Pictures»، جنبًا إلى جنب مع كيث بوشامب، وباربرا بروكلي، وتوماس كيه ليفين، ومايكل جي بي رايلي، وفريدريك زولو، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقالت الممثلة الأمريكية ووبي جولدبرج في بيان صحفي: «انتظرنا وقتًا طويلاً جدًا لتقديم هذا الفيلم المهم تاريخيًا للناس، وبينما نشاهد قمع التاريخ الأمريكي عندما يتعلق الأمر بالملونين، فإنّه يجعل تقديم الفيلم في هذا الوقت أكثر أهمية»، متابعة: «لا يمكنني أن أكون مع أشخاص أفضل: فريد، باربرا، تشينوني، كيث، مايكل، ودانييل».

بينما قالت ديدويلر التي اشتهرت بدورها في مسلسل «Watchmen» المذاع على شبكة «HBO»، عن مشاركتها في الفيلم: «هو هدية لتعلم إرث أسلافنا، وتحديدا حياة مامي تيل، التي كانت زعيمة عامة وأم للحركة، وأنا فخورة لتجسيد حياتها في مثل هذه اللحظة المتكاملة من المأساة الشخصية والتمرد السياسي الذي كان سببا لاندلاع حركة الحقوق المدنية».

ويؤرخ فيلم Till، قرار والدة إيميت تيل المعروفه باسم «مامي تيل» بفتح تابوت في جنازة نجلها والسماح لمجلة Jet بنشر صور الجنازة، لضمان أنّ الناس في كل مكان شاهدوا الفظائع الحقيقية لقتل ابنها، وكان قرار الأم الحزينة لحظة جاذبة أدت إلى إنشاء حركة الحقوق المدنية.