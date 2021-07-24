ندوة وفيلم «لحن لم يتم» عن حياة أسمهان بسينما الهناجر.. الأربعاء

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، بذكرى وفاة أميرة الغناء العربي «أسمهان» في السابعة من مساء يوم الأربعاء 28 يوليو، بسينما الهناجر.

ويعد هذا الاحتفال الثاني للجمعية بذكرى وفاة صوت الكروان أسمهان خلال شهر يوليو الجاري، بحضور اللواء شفيق الشايب، وزوجته الفنانة فاطمة عيد، والفنان قيس عبدالفتاح، والمخرج مصطفى الدمرداش، وكوكبة كبيرة من محبي وعشاق فن الموسيقار فريد الأطرش والفنانة أسمهان.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفال، عرض فيلم تسجيلي عن حياة أسمهان بعنوان «لحن لم يتم» من إخراج عادل السيد، وعقب عرض الفيلم يتحدث كل من الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، والفنان سيف عبدالرحمن، والناقد الفني زكي مصطفى، عن سينما أسمهان وأهم محطاتها الفنية.

كما يتضمن الاحتفال فقرة فنية للفنان الكبير عازف العود سيد منصور، الذي يقدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية من أشهر أغاني فريد الأطرش، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة.