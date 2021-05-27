«القوى الناعمة ودراما 2021» بمركز الهناجر للفنون الاثنين المقبل

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان «القوى الناعمة.. ودراما 2021»، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور فى الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021.

وتدير الملتقى الناقده الدكتورة ناهد عبد الحميد، بحضور، السفيرة مشيرة خطاب مساعد وزير الخارجيه الأسبق للشئون الأفريقية، الدكتور أحمد زايد عميد كلية الأداب السابق وأستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، المخرج محمد فاضل، الناقد الفنى طارق الشناوى، الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو لجنة الشئون الأفريقيه بمجلس النواب، الكاتبه الصحفية ولاء جمال بدار الهلال، دكتور أكرم بدر الدين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بمصاحبة فرقة «غنا» للفنان محمد باهر وذلم مع الالتزام بنسبة حضور 50% من القوة الاستيعابية للجمهور وفقا للإجراءات الاحترازية وااتباع كافة التعليمات الاسترشادية التى أقرتها وزارة الصحة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ونظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، فى وقت سابق ورشة التصوير الفوتوغرافي «رمضان فى صورة» بمركز الهناجر للفنون، وخلال فعاليات الورشة قام المتدربين بتقديم بعض من أعمالهم أثناء جولاتهم وإبراز ملامح رمضان في «كادرات» التى تعرف المتدربين عليها ومنها كادر أثناء الغروب بالمقطم وكادر يتكون من الأهرامات ومتحف الحضارة والكبارى والمناطق الشعبية التى أوضحت ملامح رمضان وملامح الحضارة المصرية.

كما أقام القطاع ورش «إحياء التراث»، التى أطلقها الإنتاج الثقافى منذ العام الماضى، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، وذلك احتفالاً بذكرى مرور 39 عاما على استعادة أرض الفيروز الغالية، والتي تناولت كيف استطاعت الدولة استرداد السيادة المصرية على كامل التراب المصري.

كما قام المشاركون بالورشة بعمل نموذج للمرأة السيناوية بزيها المميز، كما أقيم على هامش الورشة، معرض فنى للمشغولات السيناوية تميز بتنوع عناصره من ملابس ومشغولات جلدية تعكس طبيعة ذلك الفن الجميل.