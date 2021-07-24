إزالة 14 حالة تعدٍ في 5 مراكز بالبحيرة على أراضٍ زراعية وأملاك دولة

دائما ما يستغل أصحاب النفوس الضعيفة بمدن ومراكز محافظة البحيرة، إجازة عيد الأضحى، حيث دأبوا على تنفيذ تعديات بالأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وهو ما تصدت له الجهات التنفيذية، خلال أيام إجازة العيد وحتى صباح اليوم السبت، من خلال تنفيذ حملات متابعة وإزالة التعديات الموجودة بتلك الأراضي.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد على استمرار الحملات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (دمنهور- الدلنجات- أبو حمص- المحمودية- حوش عيسى) عن إزالة 14 حالة تعدٍ على مساحة 2020 متر مربع.

وكانت التعديات عبارة عن إزالة 9 حالات تعدٍ على مساحة 1200 متر مربع، بطريق حوش عيسى، وبقرى دسونس أم دينار ونديبة وزاوية غزال بدمنهور، عبارة عن ردم حفر وقواعد وسملات خرسانية وفك شدات خشبية ومباني بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية.

كما تمت إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 500م بقرية طيبة بالدلنجات، وإزالة حالة تعدي بمساحة 140م بزمام قرية دمسنا بأبو حمص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

كما تمت إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد بمساحة 110 متر مربع بقرية العوامي التابعة لقرية فيشا بالمحمودية، عبارة عن شدة خشبية، وإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 70 متر مربع بحوش عيسى.