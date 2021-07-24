غدا.. المستشفيات الجامعية تبدأ تشغيل العيادات الخارجية

تستعد المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعادة العمل مرة آخرى بالعيادات الخارجية، وذلك بعد تراجع أعداد المصابين من فيروس كورونا وانخفاض أعداد الإصابات بالفيروس، وكذلك الكشف عن خلو المستشفيات المخصصة لعزل كورونا، بالإضافة إلى تسجيل «زيرو إصابات» في سجلات المترددين على مستشفيات الجامعة.

المستشفيات الجامعية: الاستعداد لكافة السيناريوهات ولا توجد أي نواقص بالقطاعات العلاجية المختلفة

وكشف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن جميع الأماكن التي تم تخصيصها لعزل المصابين بفيروس كورونا خالية من المصابين، حيث سجلت «زيرو إصابات» في سجلات المترددين بالأماكن المخصصة للعزل منذ بدء الجائحة، مضيفا أنه جرى تقليص عدد الأقسام المخصصة للعزل، منوها إلى أنه سيتم بعد انتهاء إجازة العيد، غدا الأحد، عودة العمل بالعيادات الخارجية بكامل طاقتها مثل ما كانت عليه بالسابق.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات متعلقة بفيروس كورونا، مؤكدا أن العديد من المستشفيات الجامعية سجلت زيرو إصابات في سجلات المترددين عليها، خاصة في الأماكن المخصصة لعزل المصابين بالفيروس، لافتا إلى أن المستشفيات ستبدأ من الغد العمل بكامل طاقتها في العيادات الخارجية.

وأكد الدكتور عمر الحديدي، مدير مستشفيات قصر العيني الفرنساوي، أن المستشفيات تشهد حاليا انخفاضا شديدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمختلف القطاعات، لافتا إلى أن هناك استعدادا تاما لمواجهة أي سيناريوهات، وكذلك لا توجد أي نواقص في الأدوية والمستلزمات.