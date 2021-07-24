«الجامعات»: عرض تعديلات لوائح الكليات بشأن الساعات المعتمدة الاثنين

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، بعد غد الإثنين، الاستعدادت النهائية لتنسيق الجامعات 2021 المقرر أن ينطلق بعد نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021، وكذلك التجهيزات النهائية لاختبارات القدرات 2021 المقرر أن تبدأ يوم 7 أغسطس المقبل.

التعليم العالي: سداد المصروفات الدراسة إلكترونيا وقيمتها 450 جنيها لكل كلية

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات أيضا عدد من الموضوعات المتعلقة بنظام الساعات المعتمدة، أبرزها مناقشة عدد من البنود الخاصة بتعديل لوائح الكليات بالإضافة إلى مدى ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات أن المجلس سيناقش عدد من الموضوعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2021 أبرزها متابعة أعمال لجنة التنسيق بهذا الشأن.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية استعدادها لإجراء اختبارات القدرات 2021 المقرر أن تنطلق 7 أغسطس المقبل من حيث التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك التشديد على الالتزام بضرورة ارتداء الكمامة وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول من وإلى الجامعة أو الكلية المراد إجراء الاختبارات بها.

وأكدت وزارة التعليم العالي في بيان لها، على أن اختبارات القدرات ستكون مرة واحدة ولن تكون هناك إعادة للمتخلفين عنها أو الراسبين، بالإضافة إلى أنه سيتم السداد للمصروفات الدراسية إلكترونيا وتكون قيمة المصروفات 450 جنيها لكل كلية، بالإضافة إلى أن الامتحانات ستكون موحدة لمختلف الجامعات الحكومية وفقا للجداول التي سيتم وضعها في هذا الشأن، مؤكدا على أنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات التي تجابه تفشي انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».