أكبر الصناديق السيادية العربية من حيث الأصول.. بينهم «مصر السيادي»

تستحوذ الصناديق السيادية العربية والبالغ عددها 13 صندوقًا على 32.4% من إجمالي الأصول المدارة لأكبر 100 صندوق سيادي في العالم البالغة قيمتها 8.6 تريليون دولار.

ويبلغ إجمالي الأصول المدارة من الصناديق العربية 2.77 تريلون دولار، مقارنة مع 2.52 تريليون دولار في مارس الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية «SWFI».

وجاء صندوق مصر السيادي بين أكبر الصناديق السيادية العربية، رغم تأسيسه في عام 2018، ليتفوق على صناديق أخرى تم تأسيسها في أعوام 2003، 2008.

واحتل صندوق مصر السيادس المركز الـ11 بين باقي الصناديق العربية بإجمالي أصول مدارة 11.9 مليار دولار، بينما حل بالمركز 41 عاليما.

هذه أكبر الصناديق السيادية العربية من حيث الأصول المدارة:

1- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية «KIA».

إجمالي الأصول المدارة: 692.9 مليار دولار.

التأسيس: 1953

الترتيب العالمي: 3

2- جهاز أبوظبي للاستثمار «ADIA».

إجمالي الأصول المدارة: 649.2 مليار دولار

التأسيس: 1976

الترتيب العالمي: 4

3- صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF».

إجمالي الأصول المدارة: 430 مليار دولار

التأسيس: 1971

الترتيب العالمي: 7

4- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «ICD».

إجمالي الأصول المدارة: 302.3 مليار دولار

التأسيس: 2006

الترتيب العالمي: 10

5- جهاز قطر للاستثمار «QIA»

إجمالي الأصول المدارة: 295.2 مليار دولار

التأسيس: 2005

الترتيب العالمي: 11

6- شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة».

الإمارات

إجمالي الأصول المدارة: 243 مليار دولار

التأسيس: 2002

الترتيب العالمي: 13

7- المؤسسة الليبية للاستثمار «LIA»

إجمالي الأصول المدارة: 67 مليار دولار

التأسيس: 2006

الترتيب العالمي: 19

8- جهاز الإمارات للاستثمار «EIA»

إجمالي الأصول المدارة: 44.5 مليار دولار

التأسيس: 2008

الترتيب العالمي: 25

9- شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»

إجمالي الأصول المدارة: 18.7 مليار دولار

التأسيس: 2006

الترتيب العالمي: 36

10- جهاز الاستثمار العماني

إجمالي الأصول المدارة: 17 مليار دولار

التأسيس: 2020

الترتيب العالمي: 38

11- صندوق مصر السيادي «TSFE»

إجمالي الأصول المدارة: 11.9 مليار دولار

التأسيس: 2018الترتيب العالمي: 41

12- صندوق الاستثمار الفلسطيني

إجمالي الأصول المدارة: 856.2 مليون دولار

التأسيس: 2003

الترتيب العالمي: 73

13- الشارقة لإدارة الأصول «SAM»

إجمالي الأصول المدارة: 793.2 مليون دولار

التأسيس: 2008

الترتيب العالمي: 75