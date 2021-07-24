عمر علاء مبارك ينشر صورة نادرة برفقة جده وشقيقه

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صورة نادرة له منذ قليل، تجمعه وشقيقه بجدهما الراحل، وهما يرتديان الزي العسكري، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وحرص الكثير من متابعي صفحة عمر علاء مبارك، على توجيه التحية لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ورحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، في 25 فبراير 2020، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد أيام قليلة من ذكرى تنحيه عن الحكم.