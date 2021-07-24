مستوى امتحان الفيزياء اليوم.. صعب وأسئلته تعجيزية

يبحث الكثير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، عبر محرك جوجل عن مستوى امتحان الفيزياء اليوم، وكونه سهلا أم صعبا؟ للاطمئنان على أبنائهم، وسط حالة من القلق خوفا من صعوبة الامتحان أو ضيق الوقت، وفي ظل نظام الأسئلة الجديد، والذي يتمّ تطبيقه لأول مرة هذا العام والذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتواصلت «الوطن»، مع طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من أداء الامتحان والذي بدأ في الساعة العاشرة صباحا واستمر لمدة ثلاث ساعات وانتهى الساعة الواحدة ظهرا.

حالة من البكاء بسبب مستوى امتحان الفيزياء اليوم

سيطرت حالة من الحزن والبكاء والغضب على طلاب الثانوية العامة، وإغماءات بين الطلاب بسبب صعوبة الامتحان والذي وصفه الطلاب بالامتحان التعجيزي، طبقا لما قالته الطالبة إيناس، إن مستوى امتحان الفيزياء اليوم صعب جدا، وأن الامتحان اشتمل على عدد كبير من الأسئلة الصعبة التعجيزية على حد وصفهم.

واتفق معها الطالب أحمد محمد، والذي أكد أن الامتحان لم يأت في مستوى الطالب المتوسط، وأن الامتحان تضمن أسئلة ومسائل صعبة للغاية وغير مباشرة، مؤكدين على أنها تحتاج إلى تفكير طويل، للوصول إلى الحل.

مزاعم صفحات الغش بتسريب امتحان الفيزياء اليوم

ونشرت صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأسئلة امتحان الفيزياء، وتفاعل الطلاب معها، وتم تداول إجابات الأسئلة على صفحات الغش «فيس بوك، التليجرام، الواتساب».

وتوصل فريق مكافحة الغش بالغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، للطالب الذي قام بتصوير ونشر أسئلة امتحان الفيزياء، ونشرها على الإنترت، مؤكدا على أن الطالب الذي نشر الأسئلة من محافظة الشرقية، وأنَّه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطالب وتطبيق عقوبات صارمة.

وأضافت الوزارة، أن الطالب سيطبق عليه عقوبات صارمة طبقا للقانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش الإلكتروني، الذي ينص على حرمانه من الامتحان لمدة عامين، ومجازاة الملاحظين باللجنة بخصم شهرين من الراتب، وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة.