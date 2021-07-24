آراء الطلاب في امتحان الفيزياء اليوم: صعوبة أكثر من 10 أسئلة

أكد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، على أن امتحان مادة الفيزياء اليوم اشتمل على نحو 10 أسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى تركيز شديد، موضحين أن هذه الأسئلة اعتمدت على أفكار جديدة غير التي اعتادوا عليها، واشتملت على أكثر من قانون مختلف، لافتين إلى أن الامتحان تكون من 50 سؤالاً يعتمدوا على الفهم، ليمثل كل ذلك آراء الطلاب في امتحان الفيزياء اليوم.

وعن آراء الطلاب في امتحان الفيزياء، يقول الطالب مروان أحمد، بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان مادة الفيزياء اشتمل على 10 أسئلة تعتمد على أفكار مركبة وغير مباشرة، موضحا أن هذه الأسئلة اعتمدت على الفهم بشكل كبير، مؤكدا على أنها تناسب طلاب علمي رياضة أكثر من طلاب علمي علوم.

آراء الطلاب في امتحان الفيزياء اليوم: أفكار جديدة في الامتحان

وأضاف «أحمد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المسائل تحتاج إلى الكثير من الخطوات حتى يتمكن الطالب من حلها، موضحا أن بقية أسئلة الامتحان اشتملت على قوانين واضحة ومباشرة.

واتفق مع الطالب مينا حكيم، والذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، أن الامتحان جاء في مستوى صعب بالنسبة لأي طالب متوسط، مؤكدا على أنه اعتمد على طرق التفكير العليا في أكثر من 10 أسئلة.

وأوضح «حكيم»، أن بقية أسئلة الامتحان اعتمدت على التفكير، وتناسب مستوى غالية الطلاب، لافتا إلى أن اللجنة الامتحانية سمحت له بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي.

آراء الطلاب في امتحان الفيزياء اليوم: يخاطب مستويات التفكير العليا

من جانبه أكد الطالب مصطفى عبدالفتاح، على أن الامتحان به أكثر من 10 معقدة وغير مباشرة، موضحا أن والإجابة على هذه الأسئلة تشمل الكثير من الخطوات.

وأضاف «عبدالفتاح» أن الامتحان خاطب مستويات التفكير العليا في بعض الأسئلة، مشيرا إلى أن اللجنة الامتحانية طبقت كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، قال الطالب أبانوب مسعد، طالب بالصف الثالث الثانوي، إن الامتحان اشتمل على أفكار جديدة غير التي اعتاد عليها الطلاب سواء في الكتاب المدرسي أو الكتب الخارجية.