غياب 169 طالبًا عن امتحان الفيزياء في بني سويف

أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي اليوم السبت، طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء والبالغ عددهم 10 آلاف و974 طالبًا وطالبة.

وأشارت وكيل التعليم، إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان اليوم بلغ 10 آلاف و805 طلاب وطالبات، فيما تغيب 169 طالبًا عن دخول الامتحان، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان «أدبي وعلمي» بالمحافظة يبلغ 16 ألفًا و772 طالبًا وطالبة موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، اليوم السبت، وللأسبوع الثالث على التوالي لامتحانات الثانوية العامة قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم؛ لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.

وأكد المحافظ أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة.

كما شدد على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.