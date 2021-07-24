تجديد حبس متهمين بقتل «نسيبهم» وإصابة شقيقيه 15 يوما بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس متهمين بقتل «نسيبهم»، وإصابة شقيقيه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح بورود بلاغا بوفاة «إسلام.ع.ع»، 33 سنة، فني بشركة المقاولون العرب مقيم بقرية الصنافين التابعة لمركز مينا القمح، إثر إصابته بطلق ناري كما أصيب شقيقيه «وائل» بقطع في أوتار القدم و«أيمن»، بجروح متفرقة في جسده.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز ؛لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع مشادة بين المجني عليهم ووالدهم، وفي أثناء ذلك تصادف وجود أرملة شقيقهم وشقيقتها ودفع أحد أطراف المشادة «الأخيرة» تجاه الحائط «بدون قصد»؛ ما أدى لإصابتها بجرح في وجهها.

وقامت أرملة شقيقهم وشقيقتها بإخبار عائلتها وحضر عمها وشقيقها، وقاموا بمحاولة اقتحام المنزل إلا أن الأهالي والجيران تدخلوا وتمكنوا من إبعادهم.

وتبين قيام والد المجني عليهم وأحد أقاربه بالتوجه إلى منزل والد أرملة ابنه للتحدث معه بشأن عقد جلسة عرفية بمقابل شيك بمبلغ 50 ألف جنيه يدفعه الطرف المخطئ.

وأثناء الحديث عن الصلح توجه عم الفتاتين وشقيقها وعدد من أقاربهم إلى منزل المجني عليهم مرة أخرى وتمكنوا من اقتحام المنزل بعد كسر الباب بأسلحة بيضاء، وما أن وجدوهم قام أحدهم بإطلاق عيار ناري ما أدى لإصابة المجني عليه، ثم قام آخرون بالتعدي بالضرب بأسلحة بيضاء على شقيقيه وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط متهمين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.