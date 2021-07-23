«بيطري الشرقية» تشرف على ذبح 2218 رأس ماشية أضاحي خلال العيد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحي المبارك والإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة.

ولفت المحافظ إلى توقيع غرامات علي المخالفين، وتكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحال بيع وحفظ وتداول اللحوم، بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء دكتور الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه خلال أيام العيد الثلاثة، أشرفت مديرية الطب البيطري على ذبح (2218) أضحية/ موزعة على (968 أبقار – 463 جاموس – 463 ضأن – 179 ماعز – 145 جمال ) وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح

وفي سياق آخر، شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة مستغلين إجازة عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الاطار تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الأول العلوي بقرية الحوشة بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجي، وتم إخطار الشرطة والتحفظ علي المواطن المخالف بمعرفة مركز شرطة الزقازيق وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية مبان بالدبش الأبيض بناحية طريق سامي سعد التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 350 مترًا، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية للحفاظ عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وتمكنت رئاسة مدينة القرين من شن حملة إزالة في المهد لسور بالدبش علي مساحة 20 مترًا بمنطقة العلاوات، وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض على نفقة المواطن باستخدام معدات مجلس المدينة.