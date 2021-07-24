امتنع عن بيع بنزين 80.. «تموين الشرقية» تحرر محضرًا ضد صاحب محطة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار الجديدة، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية من صباح أمس الجمعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تحرير محضر ضد صاحب محطة

وفي هذا الصدد، شنت إدارة تموين فاقوس حملة برئاسة محمد فوزي، على محطات الوقود؛ للوقوف على مدى التزامهم بالأسعار المعلنة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد صاحب محطة مواد بترولية بناحية تل أبو الروس/ سوادة؛ لامتناعه عن بيع بنزين 80 رغم تواجده في الخزانات وتم التحفظ على 15 ألفًا و660 لتر بنزين 80 وتم أخذ إقرار كتابي على صاحب المحطة بالكمية المتحفظ عليها."

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محطه تمويل السيارات بناحية العزازي؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تحرر محضر جنح ضد محطة تمويل السيارات بناحية الصالحية القديمة؛ لعدم الإعلان عن الأسعار.

وعلى جانب آخر، كلف المحافظ الدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالمهدية ومشرف القرية ومسئول الإزالات، بإيقاف حالة تعد عبارة عن صبة سقف للدور الثالث علوي بعزبة أبو ضبة التابعة لقرية الشبراوين على مساحة 80 مترًا.

كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعد بعزبة السناطي بقرية العلاقمة، وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، بتنفيذ إزالة لسلم مقام بالمخالفة لمنزل تحت الإنشاء متعدي صاحبه علي الشارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مسؤول الإنارة بمجلس المدينة وإدارة الكهرباء بالمركز؛ لمعاينة شكوى أهالي قرية بهنباي على الطبيعة بسبب الظلام الذي يسود القرية.

وعلي الفور تم صيانة أعمدة الإنارة وكشافات الليد بالأعمدة؛ لرفع كفاءة الإنارة بشوارع القرية؛ حفاظًا على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين.