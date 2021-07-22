«بيطري الشرقية» تشرف على ذبح 1759 رأس أضاحي في العيد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الطب البيطري، خلال أيام عيد الأضحي المبارك، حيث الإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه خلال اليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحي المبارك، أشرفت مديرية الطب البيطري على ذبح (1759) أضحية، موزعة على (765 بقرة – 376 جاموسة – 362 ضأن – 159 ماعز – 97 جملًا) وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور علي المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية و أدوات و أجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة على محال الجزارة والمطاعم والمحال التجارية، برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، ما أسفر عن تحرير محضرين ضد أصحاب محال الجزارة بالمدينة، لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على 30 كيلو لحم بقرى بالعظم.

كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مطاعم الأسماك لوجود أسماك مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 35 كيلو سمك مجهول المصدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضرين ضد أصحاب مطاعم الوجبات لوجود دواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على 55 كيلو فيليه دواجن، كما حُررت 4 محاضر ضد أحد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.