من «ملاكي إسكندرية» إلى «العارف».. رحلة أحمد عز في تصدر الإيرادات

نجح الفنان أحمد عز في تصدر قائمة الإيرادات خلال موسم عيد الأضحى، حيث تجاوزت إيرادات فيلم «العارف» حاجز الـ 26 مليون جنيه، في فترة لم تتجاوز الـ 10 أيام، متفوقا على الأفلام التي طُرحت في نفس الموسم.

لم يكن تصدر أحمد عز لقائمة الإيرادات وليدة اليوم، ولكن حقق الأمر على مدار سنوات منذ بطولته الأولى المطلقة في فيلم «ملاكي إسكندرية» للمخرجة ساندرا نشأت، إنتاج عام 2005، والذي كان بمثابة شهادة ميلاد فنية جديدة لـ «عز»، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا سواء على مستوى إشادات النقاد أو على المستوى الجماهيري الذى كان واضحا في أرقام الإيرادات التي حققها الفيلم في ذلك الوقت، حيث حقق في أول أسابيع ما يقرب من 3 ملايين جنيه، متفوقا على الأفلام التي طرحت في الموسم الصيفي في ذلك العام، وكان في المركز الخامس لأعلى فيلما تحقيقا للإيرادات في عام 2005 بإجمالي 11 مليون جنيه.

واصل أحمد عز التعاون مع المخرجة ساندرا نشأت في ثاني بطولته السينمائية المطلقة في العام الثاني على التوالي «الرهينة»، والذي جمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم ياسمين عبد العزيز، ماجد الكدواني، نور، محمد شرف وصلاح عبدالله، ولم يقل نجاح الفيلم عن التجربة السابقة، ولكنه لم يحقق نفس مستوى الإيرادات بالرغم من تصدره قائمة الإيرادت أكثر من أسبوع بعد طرحه ليحقق إجمالى إيرادات 7 ملايين جنيه.

وفي «الشبح» إنتاج عام 2007، تعاون أحمد عز مع المخرج عمرو غرفة في تقديم قصة مشوقة حول شاب يفقد ذاكرته ويحاول جمع الخيوط الماضي بعد ما يكتشف تورطه في صراعات أكبر منه لا يتذكر منها شيئا، وحقق الفيلم في دور العرض السينمائي ما يتجاوز 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى إشادات نقدية لصناع الفيلم ومن ضمنهم بطله.

في عام 2008 عاد «عز» للتعاون مع المخرجة ساندار نشأت في فيلم «مسجون ترازيت»، الذي شارك في بطولته النجم الراحل نور الشريف، وحقق الفيلم ما يزيد عن 11 مليون جنيه في ذلك الوقت، وفي العام التالي كان التعاون الأول مع المخرج أحمد علاء الديب في فيلم «بدل فاقد»، والذي حقق في ذلك الوقت أكثر من 8 ملايين جنيه.

وفي تجربة جديدة عاد «عز» بعد غياب عام في توليفة سينمائية مختلفة تحمل توقيع المخرج سعيد الماروق بعنوان «عز 365 يوم سعادة» مع الفنانة دنيا سمير غانم، وتجاوزت إيرادات الفيلم في ذلك الوقت 8 ملايين جنيه.

ولكن في عام 2012 أطل أحمد عز على جمهوره بتجربتين مختلفتين، الأبرز كانت بطولة فيلم «المصلحة» أمام الفنان أحمد السقا، في رابع تعاون يجمعه بالمخرجة ساندرا نشأت، وحقق الفيلم أكثر من 21 مليون جنيه في دور العرض السينمائي، وفى نفس العام طرح فيلم «حلم عزيز» للمخرج عمرو عرفة، والذي جاوز الـ 9 ملايين جنيه في ذلك الوقت.

وعلى مدار السنوات التالية حافظ أحمد عز على صدارة قائمة الإيرادات في أعماله ما بين «ولاد رزق» بجزئيه الذي حقق أولهما 23 مليون جنيه في 2015، و100 مليون للجزء الثاني في 2019، أما فيلم «الخلية» حقق 56 مليون دولار، بالإضافة إلى فيلم «الممر» للمخرج شريف عرفة الذى حقق 75 مليون جنيه في دور العرض السينمائي.