كيف تتابع نصيبك الشرعي من صكوك الأضاحي بالمؤسسات الخيرية؟

بدأت وزارة الأوقاف أمس الجمعة، توزيع لحوم صكوك الأضاحي في إطار الدور المجتمعي للوزارة، إذ بدأ التوزيع بنحو 120 طنا كدفعة أولية خلال الأسبوع الحالي، كما تواصل الجمعيات الخيرية توزيع النصيب الشرعي من الصحكوك للمتبرعين والمستحقين وفقًا لمواعيد محددة، وتستعرض «الوطن» كيفية متابعة نصيبك من توزيع الصكوك في المؤسسات الخيرية على النحو التالي:

صك الأضحية في جمعية الأورمان

وتقدم جمعية الأورمان صك الأضحية هذا العام مستورد «صغير، وكبير»، وصك بلدي، ويكون الصك 1/7 وزن العجل، ويكون موعد توصيل النصيب الشرعي على النحو الآتي:

- الصك البلدي: التوصيل للمنزل مجانًا ابتداءً من 14 يوما بعد أول يوم العيد بالمحافظات التالية: (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - طنطا - المنصورة)، وإذا كان المتبرع خارج المحافظات المذكورة سيتم التنسيق مع المتبرع وتوصيل النصيب الشرعي لأقرب مذبح داخل محافظته لاستلامه.

- الصك المستورد الكبير أو الصغير: التوصيل للمنزل مجانًا بعد 3 أشهر بعد أول يوم العيد لأي مكان بأي محافظة داخل مصر.

ويكون وزن الصك البلدي 27 كيلو ونصيبك الشرعي الثلث (9 كيلو)، وكذلك الصك المستورد الصغير وزنه 27 كيلو ونصيبك الشرعي (9 كيلو)، أما المستورد الكبير فوزنه 36 كيلو ونصيبك الشرعي (12 كيلو).

صك الأضحية في بنك الطعام المصري

ويبلغ نصيب الفرد من أضحية الصك البلدي 9 كيلوات جرامات (ثلث الصك) وتوزيع 18 كيلو على الأسر المستحقة أما المستورد فيكون 27 كيلو، يتم توزيعها بالكامل على المستحقين فقط، ويتم استلام نصيب الفرد بعد التواصل مع المؤسسة لتحديد موعد استلام الكيلوات الخاصة به، وذلك بداية من يوم 26 يوليو حتى 10 أغسطس في محافظات القاهرة والجيزة فقط، وبالنسبة للإسكندرية يتم توزيع نصيب المتبرع من خلال سيارات مثلجة في نقط تجمع محددة، وغير ذلك يتم التسليم بالمقر الخاص ببنك الطعام المصري.

وأشار بنك الطعام المصري إلى مراعاة تقديم ما يثبت شراء الصك سواء فاتورة إلكترونية أو فاتورة فوري، أو صك أو إيصال من البنك عند استلام المتبرع للحوم.

صك الأضحية في مصر الخير

وأشارت مؤسسة مصر الخير إلى بدء تسليم نصيب المتبرعين اعتبارًا من رابع أيام العيد حتى انتهاء توزيع اللحوم عن طريق فروع المؤسسة المعلن عنها بإيصال الصك، أما في حالة التوصيل المنزلي لجميع المحافظات يكون بدءًا من اليوم الخامس من العيد دون مقابل، ويتم ذلك في حالة اتصالك بعد 3 أيام من دفع قيمة الصك بالخط الساخن على 16140، لتوضيح العنوان الذي يصلك عليه الصك، أو أقرب فرع يمكنك استلام نصيبك منه، وحال عدم اتصالك يتم التبرع تلقائيًا بنصيبك للحالات المستحقة.

ويتكون صك الأضحية هذا العام من 27 كيلو لحم بلدي صافي، ويتم تقسيمه لجزئين؛ الأول عبارة عن 18 كيلو تتولى المؤسسة توزيعها على الأسر المستحقة بمحافظات مصر فقط، ويتم التوزيع بداية من أول يوم العيد حتى آخر أيام العيد، أما الجزء الثاني فيكون عبارة عن 9 كيلو مغلفة ومعبئة على أحدث طرق تصنيع اللحوم تصل إلى باب منزل المتبرع.