مصرع طفل وإصابة 11 آخرين في 3 حوادث بالشرقية

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب 11 آخرون، في 3 حوادث تصادم في عدة مراكز بمحافظة الشرقية.

مصرع طفل وإصابة 11 آخرين

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصالحية الجديدة - القصاصين؛ ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 5 من أفراد أسرته.

كما تلقى إخطارين بتصادم تروسيكل وتوك توك بطريق الزقازيق - القنايات ما أسفر عن إصابة 4 أفراد، وآخر بانقلاب سيارة ملاكي بمركز منيا القمح؛ ما أسفر عن إصابة أب وابنته.

نقل المصابين إلى المستشفيات

جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وتبين تنوع الإصابات ما بين كدمات وجروح وسحجات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

إصابة 12 شخصًا في مشتول السوق

وفي وقت سابق، تلقى اللواء إبراهيم عبدالفتاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة مشتول السوق، بلاغ بتصادم ميكروباص وسيارة ملاكي، ناحية قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح وسحجات.

ونُقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

كما أخطر مدير الأمن في وقت سابق بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بمركز ببلبيس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر المحضر اللازم.