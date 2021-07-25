مطب صناعي وكمين مسجل خطر.. تفاصيل مقتل شاب في معركة الموتوسيكل

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بالدقهلية، تفاصيل مقتل شاب يدعى «م.أ»، 22 سنة، بطلق ناري على طريق تابع لقرية الستامونى بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث تبين أن المجنى عليه كان قد اشترى دراجة نارية جديدة الأسبوع الماضى، ولم ينهي إجراءات ترخيصها بعد، وخلال عودته إلى منزله، قام بتهدئة سرعته وهو يقترب من مطب صناعى على طريق زراعى خال من المارة، فخرج له مسجل خطر يدعى «ع. إ»، 31 سنة، ممسكا بفرد خرطوش وأجبره على التوقف.

مسجل يمر بضائقة مالية وراء الجريمة

وأوضحت التحقيقات وفقا لاعترافات المتهم، أنه كان يعانى ضائقة مالية وكان يريد الحصول على النقود بأي طريقة لشراء المخدرات، فأحضر فرد خرطوش وقرر سرقة أى سيارة تعبر من أمامه على الطريق، حيث اختبأ بين الأشجار قرب المطب الصناعي، متربصا بالعابرين، حتى شاهد الموتوسيكل يقترب، وكانت أجزاء الموتوسيكل مغلفة بالأكياس فعرف أنه جديدا فقرر سرقته وبيعه.

مشادة ثم طلقة قاتلة

وأوضح المتهم في اعترافاته أن المجنى عليه قام بتهدئة سرعته وهو يقترب من المطب الصناعى الذى يختبئ بالقرب منه، فقام بالانقضاض عليه وتهديده بفرد الخرطوش حتى يترك الموتوسيكل ويغادر بدونه، لكن المجنى عليه رفض، وحاول الدفاع عن نفسه، فأطلق المتهم عيارا لإخافته لكن العيار أصابه فى مقتل، وسقط على الأرض مضرجا فى دمائه، فاستقل المتهم الموتوسيكل وفر هاربا.

المجنى عليه يرشد عن القاتل قبل وفاته

تم العثور على المجنى عليه مصابا بطلق خرطوش وفى حالة خطر، وتم نقله إلى مستشفى بلقاس العام، وأكد أثناء نقله الى المستشفى، خروج شخص مجهول الهوية يحمل سلاحا ناريا فى يده، وطلبه بالتوقف على الطريق تحت تهديد السلاح، ثم قام بإطلاق النار عليه، وسرق الدراجة النارية التى كان يستقلها.

عقب وصول المجنى عليه إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، التى أمرت بتشريح الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة، وتم القبض على المتهم الذى اعترف بالواقعة فقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.