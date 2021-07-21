الجولة الثانية في معركة المعزول: الإدارية العليا تعاود النظر بعد العيد

تواصل المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، بعد إجازة العيد، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزارة الشباب والرياضة ضد رئيس الزمالك المعزول والذي طلبت فيه الوزارة بوقف الحُكم الصادر لصالح المعزول.

المحكمة تفحص تحديد جلسة عاجلة لطعن الشباب والرياضة

ومن المتوقع ان تحدد المحكمة جلسة عاجلة لنظر هذا الطعن أمامها، ليصير الحكم الصادر منها، نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن ويصبح نافذا سواء في مواجهة المعزول او وزارة الشباب والرياضة.

الطعن إنصب على إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري

اما عن تفاصيل الطعن، فتنصب على إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن قبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، التي ألغت بموجبه قرار وزير الشباب والرياضة بوقف رئيس الزمالك المعزول، عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

المحكمة قضت في وقت سابق بإلغاء إيقاف المعزول

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدَرت حكماً في وقت سابق، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، التي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، حيث اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

اللجنة الاوليمبية عاقبت المعزول بوقفة 4 سنوات

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.