إصلاح كسر بخط مياه رئيسي في مركز المنيا

تابع اللواء ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط قطر 400 مم، متفرع من خط طرد محطة بنى أحمد الشرقية، وجرى الحفر والإصلاح على مدار الساعة، حتى تم الانتهاء منها اليوم السبت، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه رئيس المدينة، بضرورة إنجاز أعمال الإصلاح بجودة ودقه حتي لا تكرر المشكلة مع تكرار شكاوى المواطنين من أعطال هذا الخط حيث جري إصلاحه في مرات سابقة، موضحاً أن أعمال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تركز على دعم مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطات جديدة، وتمهيد ورصف الطرق ومد شبكة المياه للقرى المحرومة، بهدف تطوير وتحسين الحياة بالريف المصري.

وشدد رئيس المدينة على رؤساء القرى والأحياء، بضرورة المتابعة والتنسيق مع الإدارات الخدمية لحل مشكلات المواطنين، كأحد أهم توجيهات الدولة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تابع أعمال إصلاح ماسورة مياه بكورنيش النيل، بنطاق حى الأخصاص بمدينة المنيا، ووجه بسرعة إصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، والتنسيق مع الجهات المختلفة وعلي رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، فور الانتهاء من أعمال إصلاح كسر الماسورة وتسوية الأرض مع إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ حي غرب مدينة المنيا لمتابعة مشكلة ضعف وانقطاع المياه بعدد من المناطق.